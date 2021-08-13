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13 августа 2021, 10:03 Источник: Telegram

место взрыва автобуса в Воронеже, vk.com/cityvrn

Утром в пятницу, 13 августа, стало известно, что количество жертв взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух. Соответствующую информацию предоставил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Согласно последним данным, скончалась еще одна пострадавшая в результате инцидента с автобусом в Воронеже. Александр Гусев уточнил, что речь идет о женщине 1966 года рождения, которая умерла в БСМП №1.

Губернатор Воронежской области принес соболезнования родным и близким погибших. Гусев добавил, что позже подробно расскажет о материальной помощи, которая будет предоставлена всем, кто попал в беду. Чиновник также уточнил, что подписал документ о своем отзыве из отпуска, чтобы посвятить все время решению вопросов, связанных с трагедией.

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