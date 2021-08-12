На улице Миклухо-Маклая в Москве произошла вторая за день дорожная авария, в которой пострадали два человека

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12 августа 2021, 22:39

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На улице Миклухо-Маклая в российской столице зафиксировали вторую дорожную аварию за день. По информации пресс-службы департамента ГОЧСиПБ, речь идет о столкновении трех такси.

В этом ДТП травмы получили два человека. Службу 112 Москвы проинформировали о дорожной аварии несколько часов назад, отмечается в официальном Telegram-канале департамента. Подчеркивается, что на Миклухо-Маклая прибыли спасатели, которые оградили место происшествия и передали получивших травмы граждан медикам “скорой”.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая пострадала сегодня в результате аварии на улице Миклухо-Маклая, скончалась в больнице. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.

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