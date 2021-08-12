В больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая в результате ДТП в Москве

Пожилая женщина, которая пострадала ранее сегодня в результате аварии на юго-западе Москвы, скончалась в больнице. Об этом сообщили вечером в четверг, 12 августа, в столичном департаменте транспорта.
Ранее стало известно, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, вследствие чего пострадали два человека. Предполагается, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения.
В департаменте транспорта уточнили, что 61-летяя женщина скончалась в больнице от полученных травм, 16-летняя девушка находится на лечении.
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