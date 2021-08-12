В Минздраве Абхазии сообщили о смерти второго пациента ковидного госпиталя после скачка электроэнергии в реанимации

В Гудаутском ковидном госпитале в Абхазии умер еще один пациент после скачка электроэнергии в реанимации. Этой информацией поделились в местном Минздраве.
Отмечается, что скачок электроэнергии произошел в среду. Скончавшейся оказалась женщина. Изначально она находилась в крайне тяжелом состоянии.
В ведомстве подчеркнули, что один пациент почти полностью восстановился, еще один “подходит к своему прежнему состоянию, которое было до отключения”. Некоторое время назад поступала информация о том, что из-за скачка напряжения в двух реанимационных палатах перестали работать аппараты ИВЛ.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая пострадала сегодня в результате аварии на юго-западе Москвы, скончалась в больнице. Об этом сообщили вечером в четверг, 12 августа, в столичном департаменте транспорта.
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