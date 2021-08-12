В Подмосковье один человек погиб в результате столкновения трех фур

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12 августа 2021, 17:05 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В четверг, 12 августа, в Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых машин. В результате данной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

В пресс-службе областного главка МВД днем в четверг уточнили, что ДТП случилось на 54-м километре автодороги "Балтия" в Подмосковье. Подчеркивается, что на трассе ранее сегодня произошло столкновение трех фур, вследствие чего пострадали три человека, один из которых скончался.

По факту дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент проводится проверка.

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