В Подмосковье один человек погиб в результате столкновения трех фур

В четверг, 12 августа, в Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых машин. В результате данной аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
В пресс-службе областного главка МВД днем в четверг уточнили, что ДТП случилось на 54-м километре автодороги "Балтия" в Подмосковье. Подчеркивается, что на трассе ранее сегодня произошло столкновение трех фур, вследствие чего пострадали три человека, один из которых скончался.
По факту дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент проводится проверка.
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