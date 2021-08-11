Автобус и два автомобиля столкнулись в среду на 9-й Парковой улице в Москве

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11 августа 2021, 20:53

фото: pixabay.com

В Москве в среду вечером автобус и два автомобиля столкнулись на 9-й Парковой улице, в районе дома номер 23. В результате аварии пострадали четыре человека.

Источник ТАСС сообщил, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины столкновения трех транспортных средств.

В Новой Москве в минувшие выходные произошло смертельное ДТП. Погибла 16-летняя девушка. СМИ писали, что она была за рулем машины и не справилась с управлением.

После расследования стало известно, что 23-летний водитель ВАЗ-21140 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего машина опрокинулась. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка. Двое пассажиров и сам водитель пострадали.

Действия мужчины подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения»).Расследование уголовного дел об аварии в ТиНАО передано в территориальный орган Следственного комитета РФ.

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