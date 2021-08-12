Тело утонувшей в Адлере туристки обнаружили в Гагре

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 августа 2021, 13:57 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Тело 22-летней туристки, утонившей восьмого августа в Адлере, обнаружили в акватории города Гагра. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

«В акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что девушку вынесло в Гагру морским течением. Собеседник добавил, что тело доставили в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье утонул российский миротворец Валерий Евдокимов, спасая запутавшегося в рыбацких снастях мальчика.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости