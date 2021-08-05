В Приднестровье запутался в рыбацких снастях и утонул российский миротворец, спасая мальчика

В Днестре удалось спасти подростка, который запутался в рыбацких снастях и начал тонуть. Его спасителем оказался Валерий Евдокимов, военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
37-летний мужчина спас несовершеннолетнего, но сам, к сожалению, погиб. Этой информацией поделились в пресс-центре МВД ПМР.
Отмечается, что случилось это в первых числах августа. Военнослужащий находился на берегу Днестра близ села Кицканы вместе со своей семьей. В какой-то момент Евдокимов услышал крики мальчика. Он помог подростку выбраться из воды, однако сам запутался и утонул. В сообщении сказано, что сегодня простились с воином-миротворцем, у которого остались 6-летний сын и дочь 8 лет.
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