Выживший при падении Ми-8 на Камчатке о крушении: «Мы полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия»

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12 августа 2021, 12:32

фото с места происшествия, сайт правительства Камчатского края

Пассажир упавшего на Камчатке в четверг, 12 августа, вертолета Ми-8 экономист, телеведущий Николай Корженевский рассказал о действиях пилота во время полета. По его словам, капитан воздушного судна принял решение о посадке в «чудовищные погодные условия».

«Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия, капитан почему-то принял решение проводить посадку, хотя совершенно точно не мог видеть. Я пока еще в своем уме и здравии, видимость у нас за бортом, скорее всего, была одна и та же», - поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Мужчина добавил, что ничего не было видно, кроме тумана. Он считает, что компетентные органы на этот вопрос должны ответить.

Ранее выживший пассажир-турист упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 Виктор Стрелкин рассказал об ощущениях после крушения. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов. По данным регионального МЧС, восемь человек спаслись, четырех пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу.

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