На Ленинградском проспекте в Москве загорелся автобус, обошлось без пострадавших

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11 августа 2021, 10:57

pixabay.com

На севере российской столицы загорелся автобус, к счастью, никто не пострадал. Данная информация появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте недалеко от дома 77. Возгорание произошло в транспортном средстве перевозчика “Гортакси”. На место прибыли огнеборцы, обошлось без пострадавших. Движение не затруднено. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в административном центре Курской области 12-летнего мальчика ранили в область живота из пневматической винтовки. Выстрел произвел из окна своей квартиры на четвертом этаже мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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