На Ленинградском проспекте в Москве загорелся автобус, обошлось без пострадавших
11 августа 2021, 10:57
На севере российской столицы загорелся автобус, к счастью, никто не пострадал. Данная информация появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте недалеко от дома 77. Возгорание произошло в транспортном средстве перевозчика “Гортакси”. На место прибыли огнеборцы, обошлось без пострадавших. Движение не затруднено. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в административном центре Курской области 12-летнего мальчика ранили в область живота из пневматической винтовки. Выстрел произвел из окна своей квартиры на четвертом этаже мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
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