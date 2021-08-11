В Курске пьяный мужчина ранил ребенка в живот из пневматической винтовки

В административном центре Курской области 12-летнего мальчика ранили в область живота из пневматической винтовки. Выстрел произвел из окна своей квартиры на четвертом этаже мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
По информации регионального управления СК РФ, случилось это в вечернее время накануне, десятого августа. Отмечается, что пьяный мужчина стрелял в ребенка умышленно. В момент выстрела мальчик находился рядом с машиной этого жителя.
Следствие сообщило, что пострадавший несовершеннолетний получил непроникающее ранение живота. Сейчас специалисты выясняют детали произошедшего, винтовку у стрелявшего изъяли.
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