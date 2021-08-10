В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти девочки в частной стоматологической клинике Тольятти

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10 августа 2021, 15:17 Источник: СУ СК по Самарской области

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В частной стоматологической клинике города Тольятти умерла девочка в возрасте 10 лет. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Следствие сообщило, что ребенку лечили кариес в клинике восьмого августа. При этом использовался аппарат для ингаляционной анестезии. Отмечается, что у девочки выявили нарушение сердечного ритма после отключения подачи наркоза. Специалисты провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, наступила клиническая смерть.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ЧП на кислородной станции в одной из больниц Владикавказа увеличилось до 11. Об этом во вторник сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

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