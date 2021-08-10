В Саратове огнеборцы локализовали пожар в цирке имени братьев Никитиных

Огнеборцам удалось локализовать возгорание купола цирка имени братьев Никитиных в Саратове. Пожар распространился по территории 50 м2.
По словам Наталии Куличенковой, начальника пресс-службы регионального главка МЧС, локализовали возгорание в 14:58 по местному времени. Она отметила, что огнем были охвачены обрешетка купола и утеплитель.
Пожарных проинформировали о пожаре в 13:53. Сообщалось, что в здании отсутствуют люди. Кроме того, эвакуировать пришлось 12 собак и 10 львов.
Ранее поступала информация о том, что в Волгодонске 31 ребенок отравился едой в центре загородного отдыха. По факту случившегося было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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