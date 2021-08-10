31 ребенок отравился едой в центре загородного отдыха в Волгодонске

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10 августа 2021, 12:17 Источник: СУСК РФ по Ростовской области

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Волгодонске 31 ребенок отравился едой в центре загородного отдыха. По факту случившегося было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявили в Следственном комитете.

Согласно последней информации, дети находились на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха Волгодонска. После еды у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет возникли симптомы отравления. По факту случившегося было заведено уголовное дело.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер, где произошло массовое отравление детей.

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