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Заместитель главврача больницы во Владикавказе заявила, что один пациент умер не из-за аварии

, 13:07 Источник: РИА "Новости"

Заместитель главврача больницы во Владикавказе заявила, что один пациент умер не из-за аварии
больничная палата, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель главврача больницы скорой помощи во Владикавказе Ляна Гутиева заявила, что медики не связывают одну из двух новых смертей с ЧП с кислородом – причиной кончины пациента стала тромбоэмболия.

Накануне власти региона заявили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе была зафиксирована поломка. Жертвами ЧП стали одиннадцать человек.

Ляна Гутиева подчеркнула, что смерть одного больного она не связывает с поломкой. По словам заместителя главного врача больницы, он скончался из-за тромбоэмболии.

Напомним, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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