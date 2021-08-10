Пациент петербургской больницы ранил ножом двух пожилых мужчин

В Санкт-Петербурге пациент больницы ранил ножом двоих мужчин. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 10 августа, в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленинградской области.
По факту конфликта в больнице, в результате которого пострадали двое пожилых граждан, в настоящий момент проводится проверка.
Согласно предварительным данным, вечером 8 августа в коридоре 1-го нейрохирургического отделения городской больницы 50-летний пациент в ходе конфликта нанес ножевые ранения мужчинам 72 и 70 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Нападавшего задержали.
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