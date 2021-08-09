В Ленинградской области вооруженный мужчина ворвался в детский сад

В частный детский сад, расположенный в городе Кудрово в Ленинградской области, ворвался мужчина с ножом. Согласно последней информации, злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции.
Уточняется, что вооруженный мужчина ворвался в детский сад, который находится на Европейском проспекте в Кудрово. Поступили данные о том, что перед этим он неадекватно вел себя, кричал и бегал по крышам. На место происшествия вызвали полицию, однако злоумышленник успел скрыться.
Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Мужчину ищет полиция.
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