В Лондоне мужчина с ножом совершил нападение на полицейских и ранил их

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7 августа 2021, 13:15 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В британской столице мужчина напал на сотрудников полиции и ранил их ножом. Инцидент произошел накануне, 6 августа, в вечернее время в районе Ноэл Парк Роуд.

По информации полиции Лондона, мужчина подошел к двум стражам порядка и находившемуся рядом с ними мужчине в возрасте 61 года, после чего ударил их ножом. Его и еще двоих граждан арестовали, сейчас они находятся под стражей.

О мотиве преступления пока не сообщается. Известно лишь, что на текущем этапе расследования его не связывают с терроризмом. По данным полиции, раненых полицейских уже выписали, в лечебном учреждении пребывает только 61-летний мужчина.

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