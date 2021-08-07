В Лондоне мужчина с ножом совершил нападение на полицейских и ранил их

В британской столице мужчина напал на сотрудников полиции и ранил их ножом. Инцидент произошел накануне, 6 августа, в вечернее время в районе Ноэл Парк Роуд.
По информации полиции Лондона, мужчина подошел к двум стражам порядка и находившемуся рядом с ними мужчине в возрасте 61 года, после чего ударил их ножом. Его и еще двоих граждан арестовали, сейчас они находятся под стражей.
О мотиве преступления пока не сообщается. Известно лишь, что на текущем этапе расследования его не связывают с терроризмом. По данным полиции, раненых полицейских уже выписали, в лечебном учреждении пребывает только 61-летний мужчина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.