В Смоленске спасатели эвакуировали 20 отдыхающих с колеса обозрения высотой 50 метров

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10 августа 2021, 09:53 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Лопатинском саду в административном центре Смоленской области остановилось колесо обозрения, в результате чего пришлось эвакуировать 20 человек. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что из этого количества людей 8 спасатели эвакуировали по пожарной автолестнице. После запуска колеса в ручном режиме остальные сошли сами. Произошло это в десятом часу вечера по московскому времени накануне, 9 августа. Причиной остановки колеса обозрения, как предполагается, стал скачок электроэнергии.

Ранее сообщалось, что близ поселка Десеновское в Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла несовершеннолетняя. Речь идет о 16-летней девушке, которая села за руль автомобиля ВАЗ 21140.

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