В Смоленске спасатели эвакуировали 20 отдыхающих с колеса обозрения высотой 50 метров

В Лопатинском саду в административном центре Смоленской области остановилось колесо обозрения, в результате чего пришлось эвакуировать 20 человек. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что из этого количества людей 8 спасатели эвакуировали по пожарной автолестнице. После запуска колеса в ручном режиме остальные сошли сами. Произошло это в десятом часу вечера по московскому времени накануне, 9 августа. Причиной остановки колеса обозрения, как предполагается, стал скачок электроэнергии.
Ранее сообщалось, что близ поселка Десеновское в Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла несовершеннолетняя. Речь идет о 16-летней девушке, которая села за руль автомобиля ВАЗ 21140.
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