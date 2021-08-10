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ДТП в Новой Москве унесло жизнь находившейся за рулём несовершеннолетней девушки

, 09:14 Источник: РИА Новости

ДТП в Новой Москве унесло жизнь находившейся за рулём несовершеннолетней девушки
pixabay.com

Близ поселка Десеновское в Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла несовершеннолетняя. Речь идет о 16-летней девушке, которая села за руль автомобиля ВАЗ 21140.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, дорожная авария случилась примерно в 4 часа утра сегодня, 10 августа. Несовершеннолетняя на машине совершила наезд на бордюрный камень, после чего транспортное средство перевернулось.

Девушка-водитель погибла на месте. Кроме того, в лечебное учреждение пришлось доставить пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет. Опыта вождения у погибшей несовершеннолетней не было. В настоящее время проводится необходимая проверка по факту смертельного ДТП.

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