ДТП в Новой Москве унесло жизнь находившейся за рулём несовершеннолетней девушки

Близ поселка Десеновское в Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла несовершеннолетняя. Речь идет о 16-летней девушке, которая села за руль автомобиля ВАЗ 21140.
По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, дорожная авария случилась примерно в 4 часа утра сегодня, 10 августа. Несовершеннолетняя на машине совершила наезд на бордюрный камень, после чего транспортное средство перевернулось.
Девушка-водитель погибла на месте. Кроме того, в лечебное учреждение пришлось доставить пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет. Опыта вождения у погибшей несовершеннолетней не было. В настоящее время проводится необходимая проверка по факту смертельного ДТП.
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