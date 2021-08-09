Группа из четырех туристов пропала в Мурманской области

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9 августа 2021, 09:52 Источник: РИА "Новости"

тундра, George Zakharchuk/Russian Look

В Мурманской области спасатели вышли на поиски незарегистрированной группы туристов, состоявшей из четырех человек, которые внезапно перестали выходить на связь, когда находились в Ловозерском районе.

Накануне в ОДС ЦУКС Главного Управления МЧС России по Мурманской области по "Системе – 112" поступила информация о том, что четверо туристов в установленное время не вышли с маршрута в районе Сейдозера в Ловозерском районе Мурманской области. Связаться с ними не удается. Речь идет о пешем маршруте протяженностью 10-15 километров.

К настоящему моменту на место выдвинулись спасатели из Кировска.

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