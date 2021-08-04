Трое детей пропали после катания на лодке на Ставрополье

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4 августа 2021, 19:25 Источник: Instagram

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Трое детей пропали после катания на лодке на канале в Невинномысске. Соответствующую информацию предоставил в среду, 4 августа, на своей страничке в соцсети губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Согласно последним данным, на канале недалеко от города ранее сегодня были замечены трое детей, которые плыли на надувной лодке. Через некоторое время плавсредство обнаружили перевернутым, а ребят рядом не было. На месте в настоящий момент проводится спасательная операция, несовершеннолетних ищут.

"Мы точно установим все обстоятельства. Но сейчас самое главное – найти всех живыми", – подчеркнул Владимир Владимиров.

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