На МКАД перевернулся автомобиль

На 14-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги в субботу, 31 июля, перевернулся автомобиль. Соответствующую информацию предоставили сегодня в столичном департаменте транспорта.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 14-го километра МКАД. Подчеркивается, что на трассе во время движения опрокинулся автомобиль. Из-за аварии движение затруднено на 3,9 километра.
Информации о том, есть ли пострадавшие, а также, что именно стало причиной ДТП, к настоящему моменту не поступало.
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