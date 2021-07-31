На МКАД перевернулся автомобиль

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31 июля 2021, 13:06 Источник: Telegram

машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На 14-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги в субботу, 31 июля, перевернулся автомобиль. Соответствующую информацию предоставили сегодня в столичном департаменте транспорта.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне 14-го километра МКАД. Подчеркивается, что на трассе во время движения опрокинулся автомобиль. Из-за аварии движение затруднено на 3,9 километра.

Информации о том, есть ли пострадавшие, а также, что именно стало причиной ДТП, к настоящему моменту не поступало.

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