ДТП в Крыму унесло жизнь замглавы горсовета города Саки Каширина

На территории курортного города Крыма Саки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данному факту правоохранители проводят необходимую проверку. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального МВД.
Дорожная авария случилась в утренние часы сегодня, 30 июля. Согласно предварительной информации, пешеход попал под колеса иномарки Audi A6. В момент ДТП он переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
Отмечается, что мужчина получил смертельные травмы. В полиции подчеркнули, что жертвой дорожной аварии стал Михаил Каширин, заместитель председателя Сакского горсовета. В администрации Саки выразили соболезнования в связи с гибелью Каширина.
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