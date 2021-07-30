ДТП в Крыму унесло жизнь замглавы горсовета города Саки Каширина

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30 июля 2021, 15:32 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории курортного города Крыма Саки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данному факту правоохранители проводят необходимую проверку. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального МВД.

Дорожная авария случилась в утренние часы сегодня, 30 июля. Согласно предварительной информации, пешеход попал под колеса иномарки Audi A6. В момент ДТП он переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Отмечается, что мужчина получил смертельные травмы. В полиции подчеркнули, что жертвой дорожной аварии стал Михаил Каширин, заместитель председателя Сакского горсовета. В администрации Саки выразили соболезнования в связи с гибелью Каширина.

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