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Летевший из Омска в Москву самолет экстренно сел в Перми

, 09:45 Источник: РИА "Новости"

Летевший из Омска в Москву самолет экстренно сел в Перми
салон самолета, pixabay.com

Утром в понедельник, 9 августа, самолет рейса Омск – Москва совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия одной из пассажирок воздушного судна.

Пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что пассажирке была оказана первая помощь, после чего ее на "скорой" доставили в одну из больниц. Самолет через некоторое время продолжил путь в пункт назначения – столичный аэропорт Домодедово.

Известно, что на борту летательного аппарата авиакомпании "Уральские авиалинии" находились 229 человек, в частности 22 несовершеннолетних.

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