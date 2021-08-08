На греческом острове Закинтос экстренно приземлился пожарный самолёт после сброса воды на огонь

На острове Греции Закинтос пришлось совершить вынужденную посадку пожарному самолету. Речь идет о воздушном судне типа PZL.
По информации общественного телевидения ERT, возникла механическая поломка, когда он осуществлял сброс воды на огненную территорию между поселениями Махерадо и Литакия. Самолет сел близ соснового леса.
Отмечается, что травм пилот не получил. Мужчину 39 лет родом из Кефалонии увезли огнеборцы. Совершившее вынужденную посадку судно было направлено в район, чтобы усилить пожарные силы.
Ранее сообщалось, что в Москве произошла дорожная авария, жертвами которой стали четыре человека. ДТП случилось в ТиНАО, поселении Вороново.
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