Жертвами ДТП в Москве стали четыре человека

В российской столице произошла дорожная авария, жертвами которой стали четыре человека. Этой информацией поделился представитель экстренных служб.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ТиНАО, поселении Вороново. Источник отметил, что столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина. Погибшими оказались 4 человека, находившиеся в салоне легковушки. Иные подробности смертельной аварии не сообщаются.
Ранее поступала информация о том, что в Дзержинске Нижегородской области на встречной полосе произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП погиб водитель одного из них. Дорожная авария случилась сегодня, восьмого августа, на Речном шоссе рядом с домом № 17.
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