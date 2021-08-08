Жертвами ДТП в Москве стали четыре человека

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8 августа 2021, 21:52 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В российской столице произошла дорожная авария, жертвами которой стали четыре человека. Этой информацией поделился представитель экстренных служб.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ТиНАО, поселении Вороново. Источник отметил, что столкнулись легковой автомобиль и грузовая машина. Погибшими оказались 4 человека, находившиеся в салоне легковушки. Иные подробности смертельной аварии не сообщаются.

Ранее поступала информация о том, что в Дзержинске Нижегородской области на встречной полосе произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП погиб водитель одного из них. Дорожная авария случилась сегодня, восьмого августа, на Речном шоссе рядом с домом № 17.

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