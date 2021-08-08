ДТП с участием двух иномарок в Нижегородской области унесло жизнь мужчины

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 августа 2021, 21:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Дзержинске Нижегородской области на встречной полосе произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП погиб водитель одного из них.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, дорожная авария случилась сегодня, восьмого августа, на Речном шоссе рядом с домом № 17. Согласно предварительным данным, иномарка Toyota Carina выехала на встречку, так как ее водитель не справился с управлением, и врезалась в Kia Rio.

Погибшим оказался водитель Toyota, троих его пассажиров, не достигших совершеннолетия, и водителя второй машины с травмами увезли в лечебное учреждение. Правоохранители выясняют детали смертельного ДТП.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости