Граждан России не было в автобусе, который попал в ДТП в Турции

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8 августа 2021, 13:33 Источник: ТАСС

салон автобуса, pixabay.com

Граждан Российской Федерации не было в автобусе, который в воскресенье утром попал в дорожно-транспортное происшествие на западе Турции. В результате данной аварии погибли четырнадцать человек.

В генконсульстве РФ в Стамбуле отметили, что, согласно информации, полученной от турецких властей, граждан России в автобусе не было.

Ранее сообщалось, что ДТП случилось в турецкой провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе страны. Известно, что автобус съехал с трассы и перевернулся. 11 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Пострадали не менее 18 человек.

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