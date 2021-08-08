Граждан России не было в автобусе, который попал в ДТП в Турции

Граждан Российской Федерации не было в автобусе, который в воскресенье утром попал в дорожно-транспортное происшествие на западе Турции. В результате данной аварии погибли четырнадцать человек.
В генконсульстве РФ в Стамбуле отметили, что, согласно информации, полученной от турецких властей, граждан России в автобусе не было.
Ранее сообщалось, что ДТП случилось в турецкой провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе страны. Известно, что автобус съехал с трассы и перевернулся. 11 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Пострадали не менее 18 человек.
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