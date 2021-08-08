В Приморье мужчину во время ловли медуз убило молнией

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8 августа 2021, 13:00 Источник: СУСК РФ по Приморскому краю

молния, pixabay.com

Житель поселка Тавричанка в Приморье погиб от удара молнии, когда ловил медуз. Об этом заявила инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.

Происшествие случилось вчера утром недалеко от села Прохладное Надеждинского района. Установлено, что 53-летний мужчина вместе с сыном отправились ловить медуз в Угловой залив.

Резиновые лодки были на расстоянии не более 10 метров друг от друга, когда погодные условия резко ухудшились, начался сильный дождь с грозой и молнией. Сын сообщил, что увидел яркую вспышку возле отца, после которой тот упал за борт. Он оттащил родителя к берегу, однако тот уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

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