В Приморье мужчину во время ловли медуз убило молнией

Житель поселка Тавричанка в Приморье погиб от удара молнии, когда ловил медуз. Об этом заявила инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.
Происшествие случилось вчера утром недалеко от села Прохладное Надеждинского района. Установлено, что 53-летний мужчина вместе с сыном отправились ловить медуз в Угловой залив.
Резиновые лодки были на расстоянии не более 10 метров друг от друга, когда погодные условия резко ухудшились, начался сильный дождь с грозой и молнией. Сын сообщил, что увидел яркую вспышку возле отца, после которой тот упал за борт. Он оттащил родителя к берегу, однако тот уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.
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