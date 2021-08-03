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В Останкинскую башню 2 августа ударили девять молний

, 15:28 Источник: РИА "Новости"

В Останкинскую башню 2 августа ударили девять молний
Останкинская телебашня, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

В антенную часть Останкинской телебашни 2 августа ударили девять разрядов молний. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Подчеркивается, что установленная система молниезащиты, а также сама конструкция Останкинской телебашни, гарантируют безопасность людей, которые работают в здании, а также посетителей.

В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети во вторник уточнили, что в настоящий момент все оборудование работает в штатном режиме, трансляция телевизионных и радиопрограмм из-за неблагоприятных погодных условий не прекращалась.

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