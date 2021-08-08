В вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 августа 2021, 12:13 Источник: ТАСС

вагон-ресторан, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В вагоне-ресторане поезда Мурманск - Адлер, в котором ужинали госпитализированные в медучреждения Краснодарского края дети, сотрудники правоохранительных органов обнаружили просроченные продукты.

Осведомленные источники сообщили, что в рамках осмотра вагона-ресторана были найдены продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, правоохранители обнаружили там гнилые овощи, а также хлеб со следами плесени.

Ранее сегодня стало известно, что количество детей, госпитализированных в больницы Кубани после отравления в поезде Мурманск – Адлер, увеличилось до 87. Несовершеннолетние сейчас находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости