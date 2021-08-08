Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

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8 августа 2021, 11:15 Источник: Telegram

машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В воскресенье, 8 августа, в центре Москвы в Новолужнецком проезде случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, на дороге столкнулись два легковых и три грузовых автомобиля.

В столичном Департаменте транспорта сообщили сегодня утром, что авария случилась перед развязкой с Комсомольским проспектом. По неустановленное причине во время движения произошло столкновение двух легковушек и трех грузовиков.

В результате аварии один человек был госпитализирован. У пострадавшего выявили перелом ноги.

Движение транспорта в районе происшествия затруднено на 0,8 километра.

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