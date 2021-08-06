Три человека погибли в массовой аварии на трассе М-4 «Дон»

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6 августа 2021, 13:18 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На трассе М-4 "Дон" под Ростовом в пятницу, 6 августа, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии погибли три человека.

Уточняется, что на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись ранее сегодня девять автомобилей – два грузовых и семь легковых.

Представитель регионального ГУ МЧС России заявил, что в результате ДТП пострадали семь человек, трое из которых погибли. Среди жертв аварии двое детей. Четверо граждан были доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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