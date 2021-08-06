В Бурятии перевернулся автобус с 25 пассажирами

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 августа 2021, 11:07 Источник: ТАСС

салон автобуса, pixabay.com

В Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта в пятницу, 6 августа, перевернулся автобус с 25 пассажирами. Данную информацию предоставили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Согласно предварительным сообщениям источников, автобус ранее сегодня перевернулся на перевале Пыхта. Уточняется, что в салоне транспортного средства в момент дорожно-транспортного происшествия находились 25 человек.

Известно, что спасатели в настоящий момент добираются до места случившегося. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости