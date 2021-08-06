Водитель сбил двух детей в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП, водитель сбил двух детей – брата и сестру двух и восьми лет. Пострадавшие к настоящему моменту доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что авария случилась накануне вечером на втором километре на автодороге Санкт-Петербург – Колтуши. Установлено, что 52-летний водитель автомобиля с полуприцепом совершил наезд на мальчика и девочку вне зоны пешеходного перехода. Дети госпитализированы.
Дополнительной информации о случившемся не поступало.
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