В России за сутки скончались 792 пациента с COVID-19
6 августа 2021, 11:38
За прошедшие сутки в России скончались 792 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации скончались 163 301 человек.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в России за минувшие 24 часа выявили 22 660 случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировали 6 402 564 случая инфицирования.
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