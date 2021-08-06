В России за сутки скончались 792 пациента с COVID-19

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6 августа 2021, 11:38

врачи в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 792 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации скончались 163 301 человек.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в России за минувшие 24 часа выявили 22 660 случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировали 6 402 564 случая инфицирования.

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