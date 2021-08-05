Во Франции жертвами крушения туристического самолёта стали три человека

В департаменте Франции Савойя потерпел крушение туристический легкомоторный самолет. В результате погибли три человека.
По информации радиостанции France Info, падение произошло около трех часов дня. На борту самолета находились 4 человека, к сожалению, троим спастись не удалось. Один человек выпрыгнул, его состояние оценивается как тяжелое.
После падения самолет загорелся. На место трагедии прибыли жандармы и огнеборцы. Что стало причиной крушения, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Днестре удалось спасти подростка, который запутался в рыбацких снастях и начал тонуть. Его спасителем оказался Валерий Евдокимов, военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. 37-летний мужчина спас несовершеннолетнего, но сам, к сожалению, погиб.
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