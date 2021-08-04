Закурившую на рейсе Бодрум – Москва пассажирку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство

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4 августа 2021, 20:18 Источник: МВД МЕДИА

салон самолета, pixabay.com

Пассажирку, которая на рейсе Бодрум – Москва закурила, а затем вела себя "неадекватно" в ходе общения с полицией, привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Мелкое хулиганство".

Согласно последней информации, гражданка 1968 года рождения во время полета громко кричала, нецензурно выражалась, размахивала руками, не реагировала на замечания бортпроводников, а затем закурила сигарету. Когда сотрудники полиции предложили женщине пройти в дежурную часть, она начала вести себя "неадекватно" и оскорблять правоохранителей.

По итогам разбирательства пассажирка самолета была привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

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