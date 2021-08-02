Самолет Москва – Владивосток совершил экстренную посадку в Красноярске

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2 августа 2021, 10:45 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Самолет, который следовал из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Согласно последней информации, такое решение командир воздушного судна принял из-за состояния пассажира.

Представитель пресс-службы международного аэропорта Владивосток заявил, что речь идет о рейсе авиакомпании "Россия" 6279. Уточняется, что у одного из пассажиров во время перелета было зафиксировано ухудшение самочувствия, вследствие чего командир принял решение об экстренной посадке в Красноярске.

Предполагается, что самолет прибудет в аэропорт Владивостока в 17.25 по местному времени (10.25 по Москве).

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