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В Симферополе совершил посадку Boeing, у которого возникли проблемы с двигателем

, 17:29 Источник: РИА "Новости"

В Симферополе совершил посадку Boeing, у которого возникли проблемы с двигателем
шасси, pixabay.com

В аэропорту Симферополя благополучно приземлился пассажирский Boeing, у которого ранее возникли технические проблемы с одним из двигателей. Об этом сообщил во вторник представитель экстренных служб.

Ранее сегодня стало известно, что Boeing, на борту которого находились 165 человек, готовится к экстренной посадке в аэропорту Симферополя из-за возникших в двигателе неполадок

В экстренных службах отметили, что в 17.02 летательный аппарат совершил благополучную посадку. Информации о том, что стало причиной проблем с двигателем к настоящему моменту не поступало.

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