Пассажирский Boeing готовится совершить экстренную посадку в Симферополе

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27 июля 2021, 17:11 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Пассажирский Boeing, на борту которого находятся 165 человек, готовится к экстренной посадке в Симферополе. Соответствующую информацию днем во вторник, 27 июля, предоставили осведомленные источники.

В экстренных службах в беседе с журналистами сегодня уточнили, что самолет готовится экстренно приземлиться в Симферополе из-за возникших в двигателе неполадок. Подчеркивается, что на борту воздушного судна могут находиться 165 человек.

Есть данные о том, что самолет, о котором идет речь, выполняет рейс из Якутии в Крым.

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