Самолет авиакомпании «Белавиа» благополучно приземлился в Москве

Самолет авиакомпании "Белавиа", который следовал из Минска в Анталью и подал ранее сегодня сигнал тревоги, благополучно приземлился в Москве. Воздушное судно село в аэропорту "Домодедово".
В экстренных службах отметили, что пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", который следовал из Минска в Анталью и подал сигнал тревоги из-за срабатывания датчика давления, изменил курс движения и успешно приземлился в Москве.
Источник в авиакругах к настоящему моменту подтвердил журналистам информацию о посадке самолета в "Домодедово".
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