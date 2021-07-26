Аргументы Недели Происшествия 13+

Самолет авиакомпании «Белавиа» благополучно приземлился в Москве

, 12:07 Источник: РИА "Новости"

Самолет авиакомпании «Белавиа» благополучно приземлился в Москве
самолет авиакомпании "Белавиа", Tairo Lutter via www.imago-image/www.imago-images.de

Самолет авиакомпании "Белавиа", который следовал из Минска в Анталью и подал ранее сегодня сигнал тревоги, благополучно приземлился в Москве. Воздушное судно село в аэропорту "Домодедово".

В экстренных службах отметили, что пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании "Белавиа", который следовал из Минска в Анталью и подал сигнал тревоги из-за срабатывания датчика давления, изменил курс движения и успешно приземлился в Москве.

Источник в авиакругах к настоящему моменту подтвердил журналистам информацию о посадке самолета в "Домодедово".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Спорт

В мире

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Джон Хербст, бывший американский посол на Украине, назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Хербст сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью