Самолет Ан-12М совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за отказа двигателя

Самолет Ан-12М, который следовал из Иваново в Нижневартовск, совершил в среду незапланированную посадку в аэропорту Перми. Согласно предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что незапланированная посадка самолета Ан-12М произошла около 14 часов по местному времени (12.00 по Москве) в аэропорту Перми (Большое Савино).
Есть данные о том, что командир воздушного судна принял решение приземлиться вне графика в связи с отказом первого двигателя. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что на борту находились восемь членов экипажа.
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