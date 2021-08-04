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Самолет Ан-12М совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за отказа двигателя

, 15:50 Источник: РИА "Новости"

Самолет Ан-12М совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
шасси, pixabay.com

Самолет Ан-12М, который следовал из Иваново в Нижневартовск, совершил в среду незапланированную посадку в аэропорту Перми. Согласно предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что незапланированная посадка самолета Ан-12М произошла около 14 часов по местному времени (12.00 по Москве) в аэропорту Перми (Большое Савино).

Есть данные о том, что командир воздушного судна принял решение приземлиться вне графика в связи с отказом первого двигателя. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что на борту находились восемь членов экипажа.

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