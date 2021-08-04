В Москве задержан водитель автобуса, столкнувшегося на Боровском шоссе с грузовиком

Днем в среду, 4 августа, осведомленный источник сообщил в разговоре с журналистами о задержании водителя автобуса, который ранее сегодня столкнулся с грузовиком на Боровском шоссе в Москве.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что с водителем будут проведены необходимые процедуры, в частности, медосвидетельствование на наличие алкоголя и каких-либо других веществ в крови.
Ранее сообщалось, что около 12.30 в районе дома №1к1 на Боровском шоссе произошло ДТП с грузовым автомобилем и автобусом. В результате аварии, согласно некоторым данным, пострадали восемь человек, в частности, беременная женщина. Другие источники сообщают о десяти и одиннадцати пострадавших. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
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