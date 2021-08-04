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Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей на пешеходном переходе в Москве

, 15:25 Источник: РИА "Новости"

Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей на пешеходном переходе в Москве
молоток судьи, pixabay.com

Мосгорсуд признал арест Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве, законным. Обвиняемая девушка сегодня участвовала в заседании суда по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Адвокат Альберт Якубов заявил, что домашний арест Валерии Башкировой может быть изменен только в том случае, если был нарушен его режим, чего не произошло. Юрист уточнил, что родители девушки готовы внести за нее залог. Более того, отец обвиняемой компенсировал расходы на похороны двух погибших в результате аварии детей.

Башкирова в рамках заседания расплакалась, попросила прощения у родителей погибших, а также обратилась с просьбой отпустить ее из следственного изолятора. Девушка добавила, что планировала 1 сентября начать учебу в вузе.

Напомним, 16 июля на улице Авиаторов в московском районе Солнцево Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Двое старших позже скончались в больнице.

Девушка обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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