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Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю девушку, сбившую семью с тремя детьми

, 20:36 Источник: ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю девушку, сбившую семью с тремя детьми
молоток, фото: pixels.com

В понедельник, 19 июля, Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила семью с тремя детьми, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов.

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой … меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сначала Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест на два месяца. Однако утром 19 июля следствие переквалифицировало обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» на ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших. Сразу после аварии детей немедленно доставили в больницу, одного из них ввели в искусственную кому, но позже пятилетний мальчик скончался. Через некоторое время в медучреждении умер еще один ребенок - ему было четыре года.

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