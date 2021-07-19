Аргументы Недели Происшествия 13+

Один ребенок жив: выясняются подробности ДТП с 18-летней автоледи

, 16:37

Один ребенок жив: выясняются подробности ДТП с 18-летней автоледи
Взято из интернета

Валерия Башкирова - 18-летняя студентка - 16 июня сбила троих детей, переходивших дорогу на нерегулируемом переходе. Дети переходили дрогу не одни, а в сопровождении взрослых. В результате дорожного происшествия двое детей скончались. За жизнь девочки, которой всего четыре месяца отроду, врачи боролись несколько дней. 

Сегодня ребенка выписали из больницы. Как сообщила мать, с малышкой все в порядке. Ранее было известно, что дочка получила травмы головы.

В тот день дорогу переходили по «зебре» трое детей с мамой и бабушкой. Самую маленькую везли в коляске. Молодая автоледи Валерия Башкирова отвлеклась на телефон и не заметила людей на переходе, в результате наехала на семью.

Постращавших немедленно доставили в больницу. Пятилетнего мальчика ввели в кому, позже он умер. На следующий день скончался второй ребенок - ему было четыре года.

Суд отправил виновницу происшествия под домашний арест на два месяца. Против девушки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Но прокуратура Москвы настаивает на том, чтобы предъявить автолюбительнице пятую часть 264-й статьи - нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Эрдоган заявил, что урегулировать проблему Кипра можно лишь при условии двух государств

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, на основе какого принципа возможны переговоры по кипрскому урегулированию. Речь идет о принципе двух равноправных и суверенных государств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью