Один ребенок жив: выясняются подробности ДТП с 18-летней автоледи

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 июля 2021, 16:37 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Валерия Башкирова - 18-летняя студентка - 16 июня сбила троих детей, переходивших дорогу на нерегулируемом переходе. Дети переходили дрогу не одни, а в сопровождении взрослых. В результате дорожного происшествия двое детей скончались. За жизнь девочки, которой всего четыре месяца отроду, врачи боролись несколько дней.

Сегодня ребенка выписали из больницы. Как сообщила мать, с малышкой все в порядке. Ранее было известно, что дочка получила травмы головы.

В тот день дорогу переходили по «зебре» трое детей с мамой и бабушкой. Самую маленькую везли в коляске. Молодая автоледи Валерия Башкирова отвлеклась на телефон и не заметила людей на переходе, в результате наехала на семью.

Постращавших немедленно доставили в больницу. Пятилетнего мальчика ввели в кому, позже он умер. На следующий день скончался второй ребенок - ему было четыре года.

Суд отправил виновницу происшествия под домашний арест на два месяца. Против девушки возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Но прокуратура Москвы настаивает на том, чтобы предъявить автолюбительнице пятую часть 264-й статьи - нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.

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