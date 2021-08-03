В Дептрансе опровергли информацию о возгорании кабеля на «зеленой ветке» метро

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3 августа 2021, 22:56 Источник: Telegram

Московский метрополитен, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Департамент транспорта Москвы вечером во вторник, 3 августа, опроверг информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии столичного метрополитена, которая появилась в сети ранее сегодня.

В Дептрансе отметили, что данные о возгорании кабеля на "зеленой ветке" московского метро не соответствуют действительности.

Подчеркивается, что в тоннеле одного из перегонов столичной подземки действительно произошел инцидент, однако речь идет о тлении провода светильника. Уточняется, что проблема была оперативно устранена. В настоящий момент поезда ходят в штатном режиме.

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