На «зеленой ветке» московского метро произошел сбой из-за возгорания кабеля

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3 августа 2021, 21:38 Источник: ТАСС

поезд в метро, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Во вторник в тоннеле между станциями "Театральная" и "Тверская" на Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло возгорание кабеля. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Согласно последней информации, в 19:04 по московскому времени на перегоне между станциями метро "Тверская" и "Театральная" было выявлено возгорание кабеля. Машинист высадил пассажиров на платформе "Тверская". К 19:18 возгорание было ликвидировано.

Подчеркивается, что для введения движения поездов в график после инцидента в тоннеле потребовалось некоторое время.

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