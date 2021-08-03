На «зеленой ветке» московского метро произошел сбой из-за возгорания кабеля

Во вторник в тоннеле между станциями "Театральная" и "Тверская" на Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло возгорание кабеля. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.
Согласно последней информации, в 19:04 по московскому времени на перегоне между станциями метро "Тверская" и "Театральная" было выявлено возгорание кабеля. Машинист высадил пассажиров на платформе "Тверская". К 19:18 возгорание было ликвидировано.
Подчеркивается, что для введения движения поездов в график после инцидента в тоннеле потребовалось некоторое время.
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